Сериозни рискове за плажуващите крие бурното море от началото на месеца. През тази седмица се стигна до няколко фатални случая. Вчера на южното рибарско пристанище в Несебър бяха открити телата на двамата изчезнали в бурните вълни край „Слънчев бряг” миналия четвъртък - момче на 14 години и мъж на 30.

Спасители на плажове по Южното Черноморие обясняват, че ежедневно им се налага да се борят за живота на плажуващи, които не спазват флаговата сигнализация и техните предупреждения.

Спасители у нас отказват работа заради лоши условия, ниско заплащане и неуважителното отношение

„На нас няма да се случи”. Именно това схващане кара туристите да пренебрегват препоръките на водните спасители, казва Васил Алексиев, който е инструктор Водно спасяване-БЧК пред NOVA.

По думите му колегите му не са длъжни, при риск за собствените им животи, да спасяват удавници, влезли в морето при наличие на червен флаг.

Концесионерът Николай Димитров разказа, че често се сблъсква дори с физическа агресия. „Често хора, които са се прибрали от чужбина, проявяват пренебрежително отношение", споделят те.