Премиерът Росен Желязков инспектира извършването на проучвателен сондаж на площадка на "Мини Марица-изток" за проучване на редкоземни метали.

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" подписаха споразумение за сътрудничество в проучването на критични суровини и редкоземни метали.

„Българската наука има какво да покаже и с какво да се похвали. Традициите, които имаме в минно-геоложкото си дело, са такива, че няма как националният капацитет, научен и производствен, да се вземе под внимание“, заяви Желязков.

„Надявам се този проект да даде нова индустриална възможност за страната. Благодаря и на миньорите, на синдикатите и на ръководството за добрата координация – усилията им са в интерес на региона, на работещите и на техните семейства“, добави премиерът.

Той благодари на учените от БАН за тяхното търпение и за съществената част от този проект, който се надява, че ще даде нова индустриална възможност за страната.

България и САЩ ще проучват редкоземни метали

Енергийният министър в оставка Жечо Станков обяви, че задачата, която са си поставили в момента е да направят карта на площадката на мините къде е най-големият потенциал.

„Доказвайки този потенциал, съвместно с университета Северната Дакота, който е единственият университет, който е развил технология да извлича от лигнитните въглища критични елементи като галий и графит. Оставили сме значителни средства да се закупи такава машина“, заяви той.

С тази машина ще може да се вдигне добива на въглища с 20-25%, но те ще се използват с иновативна цел.

Към момента над 6 хил. човека работят в мините, а в ТЕЦ-овете близо 4 хил. души.

Министър Станков посочи още, че в рамките на БЕХ ще бъде създадена и специална нова дирекция, която ще отговаря за проучване, геоложки дейности и иновации, включително по отношение на критичните суровини. За първи път в новата история на България българската държава не само ще се възползва от концесионни такси във връзка с търсене и проучване на нефт и газ или критични суровини, а също ще участва и да изгражда капацитет в това, посочи министър Станков.

Част от пробите ще бъдат изпратени за анализ в Университета на Северна Дакота, САЩ, където ще се тества приложимостта на технологията TerraCore, позволяваща производство на концентрат с до 90% съдържание на 17 редкоземни елемента и пречистени висококалорични въглища за индустриални цели.

„Президентът Доналд Тръмп вече е възложил изграждането на подобни машини в САЩ. Нашата цел е технологията да бъде внедрена и в България. Това ще ни позволи не само да увеличим добива, но и вместо да изгаряме въглищата, да извличаме от тях критични суровини с висока добавена стойност“, посочи министър Станков.

В този контекст още в средата на миналата година правителството започна да ускорява процесите по търсене и разработване на находища с потенциал за добив на стратегически, критични и редкоземни суровини с фокус върху находището „Източномаришки въглищен басейн“. Подписан беше меморандум за разбирателство между БЕХ и Университета в Северна Дакота (UND) като една от водещите научни институции в тази сфера. На национално ниво бяха предприети действия от БЕХ, „Мини Марица-изток“ и Геологическия институт на БАН относно проучването на потенциала на „Източномаришки въглищен басейн“. Бяха извършени 10 дълбоки сондажа в трите рудника, от които БАН ще отдели общо между 400 и 600 проби, така че да бъдат анализирани в национални лаборатории и да покажат концентрациите на пълен спектър от редкоземни елементи и критични суровини.

Находището „Източномаришки въглищен басейн“ е най-мащабното находище на лигнитни въглища в страната, с продуктивна площ от 240 кв. км. Проучванията за наличие на редкоземни елементи в лигнитните въглища отварят реална перспектива за нов живот на региона. Те създават възможност за повишаване на въглищния добив с до 20%, което означава запазване на заетостта и за развитие на нова икономическа дейност с висока добавена стойност.

