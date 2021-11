Онлайн гласуването в осмото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп –, осъществявана в партньорство с Reach for Change България, започва днес, 11 ноември . Всеки желаещ може да се запознае с идеите на петиматаи да даде своя глас за един от тях на www.nova.bg/promyanata до 2-ри декември. Тримата финалисти с най-много гласове ще продължат в последния етап на конкурса - среща с възрастното и детското жури на ПРОМЯНАТА и ще се борят за голямата награда от 30 000 лв.от фондация– те създават цифрови карти, които осъвременяват обучението по история и география на българските деца и младежи, развиват тяхното любопитство и им помагат да учат с интерес и лекота. Картите са достъпни безплатно онлайн.

от– онлайн платформа за игра и учене, обучаваща деца на ключови финансови умения, дисциплина и отговорност. Платформата осигурява образователно съдържание, предназначено за учене чрез симулация на реални ситуации. Тя подкрепя българските родители и учители в отглеждането на финансово отговорни и грамотни деца.

от фондация, която създава и осъществява “Тийноватор” – програма, изграждаща активно и будно поколение чрез насърчаване на младежкото предприемачество. „Тийноватор“ създава стартъп клубове в българските училища, в която ментори-предприемачи помагат на ученици да изучават през практиката успешни бизнес модели и да представят идеята си пред жури от инвеститори.

от фондация– урбанист и архитект, които заедно разработват модел за създаване на пълноценна училищна среда чрез осъвременяване на пространството в общинските училища с фокус върху училищните тоалетни. Инициативата възпитава както правилни хигиенни навици, така и положително отношение към заобикалящата ни среда.

от спортен клуб, който адаптира фитнес уреди и приспособления за деца с увреждания и специални нужди. Светослав и екипът му провеждат фитнес занимания в специално оборудвана фитнес зала с цел рехабилитация и социализация.

Тримата финалисти, събрали най-много гласове в периода на гласуването, ще продължат в следващия етап на конкурса – среща с жури. То включва представители на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change, както и детско жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2021 ще бъде избран наи ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а останалите четирима финалисти – по 10 000 лв. И петимата финалисти стават част от Акселератора на ПРОМЯНАТА за период от шест месеца, в рамките на които ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change. Те ще получат медийна подкрепа и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп.ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за осма поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.