Великден е празник, който носи със себе си едно от най-силните послания – това за надеждата, обновлението и възкръсването на светлината в човешката душа. Именно затова дните преди празника са най-подходящото време да се замислим за прошката. Тя е труден, но необходим жест, който ни освобождава от тежестта на обидите и ни позволява да продължим напред по-леки, по-спокойни и по-свободни.

Прошката често се възприема погрешно. Тя не означава да забравим или да оправдаем нечие поведение. Не означава да се върнем към старите взаимоотношения на всяка цена. Тя е вътрешен акт, чрез който освобождаваме себе си от болката, от стегнатия възел в гърдите и от мислите, които непрекъснато се връщат към миналото. Прошката е щедрост към собствената ни душевност, защото носи успокоение, облекчение и възможност за ново начало.

Великден е символ на възкресението – на победата на светлината над тъмнината. Това духовно послание ни напомня, че за да допуснем новото в живота си, трябва да се разделим с онова, което ни тежи. В навечерието на празника много хора усещат естествен порив да излекуват старите рани, да потърсят помирение или просто да затворят болезнените страници. Това е момент, в който сърцето е по-отворено, а душата – по-чувствителна към истината.

Но най-трудната прошка е тази към самите нас. Често сме много по-сурови към себе си, отколкото към другите. Прошката към себе си означава да признаем грешките, да приемем ограниченията си и да си позволим да продължим без самообвинения. Това е основата на вътрешния мир.

Прошката не е момент, а процес. Великден е време, което естествено ни подтиква да направим първата стъпка – стъпка към светлината, към свободата и към по-чистото, обновено начало. Да простим преди Великден е начин да пречистим сърцето си, за да посрещнем празника с повече мир, светлина и надежда.