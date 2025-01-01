Президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ на тържествена церемония в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София.

Събитието бе открито от директора на лечебното заведение проф. Атанас Йонков, който подчерта значението на болницата и на нейната Клиника по педиатрия за развитието на детското здравеопазване у нас. Той припомни, че УМБАЛ „Александровска“ е най-старото университетско лечебно заведение в България, създадено през 1879 г., а педиатричната клиника, основана през 1900 г., е първото детско лечебно звено в страната.

БТА

По повод 120-годишнината от създаването на клиниката и за изключителния ѝ принос в лечението на деца и развитието на медицинската наука Радев връчи почетния знак на президента. Отличието беше прието от настоящия началник на клиниката проф. Гергана Петрова, в присъствието на проф. Пенка Переновска, ръководила звеното в периода 2006–2022 г.

Проф. Гергана Петрова изрази благодарност за високото отличие и подчерта, че то принадлежи на целия екип на клиниката – лекари, медицински сестри, санитари и технически специалисти. Тя посочи, че ежедневната работа на всички тях е водена от мисията да се помага на децата и да се отстояват най-високите стандарти в педиатричната грижа. По думите ѝ признанието е стимул за още по-голяма отдаденост и развитие.

БТА

Проф. Пенка Переновска подчерта, че педиатрията е призвание, което изисква не само професионализъм, но и голяма човечност и отдаденост. Тя отбеляза приемствеността между поколенията специалисти, която е сред най-ценните традиции на клиниката. По думите ѝ силата на екипа се крие в сплотеността и общата мисия да се помага на децата. Тя припомни значимото наследство, създадено от поколения лекари, и подчерта ролята на клиниката като духовен и професионален център на българската педиатрия.

Президентът Радев посочи, че „Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата. Той заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще.

БТА

Държавният глава изтъкна, че успехът на всяка дарителска кампания зависи не само от щедростта на дарителите, но и от професионализма на хората, които прилагат средствата в практиката – лекарите и медицинските специалисти. Той изрази благодарност към всички участници в кампанията – граждани, институции, медии и доброволци.

БТА

Радев представи и резултатите от 22-рото издание на инициативата. През 2025 г. „Българската Коледа“ е разполагала с бюджет от 3 750 000 лева, с които са подкрепени 550 деца с общо 1 700 000 лева за диагностика, лечение, рехабилитация и медикаменти. Осигурена е високотехнологична апаратура за 26 лечебни заведения в страната. Той подчерта, че инициативата подпомага здравната система, но не може да я замести там, където има структурни дефицити.

Президентът отправи въпроси към здравните власти относно необходимостта част от жизненоважните грижи за 550 деца да бъдат осигурявани чрез дарителска кампания при здравен бюджет, надхвърлящ 10 милиарда лева. Той призова за институционални решения, които да гарантират устойчивост и навременна подкрепа за всички нуждаещи се деца.

БТА

Държавният глава заяви, че очаква новото издание на „Българската Коледа“ да обхване повече детски клиники и отделения в страната, като предостави модерна апаратура за разширяване на диагностичните и лечебни възможности. Той благодари на домакините за съхраняването на професионалните традиции и на всички медицински специалисти за тяхната търпелива, ежедневна грижа за най-малките пациенти.

Добромира Карева, зам.-министър на здравеопазването, прочете поздравителен адрес от министър д-р Силви Кирилов. В него той благодари за постигнатото в рамките на инициативата и подчертава значението на солидарността и съпричастността към болните деца, които ежегодно получават подкрепа чрез кампанията.