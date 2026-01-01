На 85 години почина легендарният и обичан български комик Илия Цоцин. Новината бе съобщена от негови близки и колеги в социалните мрежи.

Внуците му споделиха и видеа с мили спомени с него.

"Днес ни напусна моят дядо - актьорът и комик Илия Цоцин. Благодарен съм, че беше част от живота ми и винаги беше до мен в най-важните ми моменти. Почивай в мир", посочи внукът му.

"Илия Цоцин - прекрасен човек, комик и ДЯДО Обичаме те, завинаги ще останеш в нашите сърца. Почивай в Мир", написа и внучката му.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово.

Завършил е тогавшния ВИТИЗ и започва кариерата си на театрална сцена, като участва в постановки като „Къщичка от карти“.

През 1980 г. работи като актьор в „Концертна дирекция“, но широката публика го помни най‑вече от телевизионните програми по Българска национална телевизия (БНТ).

Той е част от един от най‑обичаните комедийни дуети в България заедно с Петър Добрев. Довеждат зрителите до смях с множество скечове и телевизионни участия.

Цоцин остави след себе си десетилетия смях и незабравими образи, които ще останат в сърцата на българската публика.