Защо обезщетенията по знакови престъпления у нас изобщо не се изплащат? Отговорите търсят разследващият журналист Мариета Николаева и операторът Йордан Илиев тази седмица в „Темата на NOVA”.

Убийството на сестрите Белнейски, на студента по право Андрей Монов, на хокеиста Кирил Въжаров, отвличанията от Наглите, катастрофата, в която Георги Семерджиев отне два живота. Това са само част от случаите, при които близките на жертвите все още чакат да им бъде изплатена т. нар. „кръвнина”.

Статистика за този тип обезщетения не се води, защото това са граждански дела. Но, случаите, в които има плащания, са единици, категорични са експерти. Защо системата може дори да се обърне срещу пострадалите? И как вместо да получават обезщетения – те самите могат да се окажат длъжници? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Очаквайте „Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“, на 18 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.



