Митническите служители в района на Видин и на Митнически пункт Калотина задържаха общо над 16 000 артикула – обувки, текстилни изделия, чанти и куфари, имитация на популярни марки, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 8 август при проверка на товарен камион в района на Видин са открити 10 233 текстилни изделия – блузи, тениски, шапки и спортни екипи, за които има обосновано съмнение, че нарушават правата на търговски марки. Товарът пътувал от Турция за Белгия и Франция.

При две проверки на 9 август на МП Калотина митническите служители задържаха още 6 750 артикула – 1 094 чифта обувки, 5 394 текстилни изделия, както и кожени чанти и куфари, неописани в митническите документи. Двата товарни автомобила, управлявани от български граждани, пътували от България за Испания и представили документи за превоз на хладилен агент.

Всички задържани стоки се считат за контрабанда и ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки. На водачите са съставени актове по Закона за митниците, а евентуалните глоби са обезпечени. Работата по случаите продължава.