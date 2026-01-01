Зоуи Салдана
Зоуи Салдана разкри, че вече е най-касовият актьор в историята на киното, след водещата си роля във филма „Avatar: Fire and Ash“.

Според изданието Variety Салдана е участвала в трите най-печеливши филма на всички времена — „Аватар“ от 2009 г., продължението му „Пътят на водата“ и „Отмъстителите: Краят“ от 2019 г.

Актрисата изпревари Скарлет Йохансон и Самюъл Л. Джаксън в класацията, след като третият филм от поредицата „Аватар“ реализира приходи в размер на 1,23 милиарда долара.

От NBC News са потърсили за коментар Джаксън и Йохансон. Представители на Салдана са насочили медията към нейния профил в Instagram, където актрисата публикува благодарствено послание след новината.

„Искам да изразя най-искрената си благодарност за изключителното пътуване, което ме доведе днес до това да стана най-касовият филмов актьор на всички времена“, заяви Салдана. Тя допълни, че постижението е възможно благодарение на „невероятните франчайзи и хората, с които съм имала щастието да работя“.

"На всеки режисьор, който ми се е доверил — благодаря ви“, продължи тя, като специално отбеляза Джей Джей Ейбрамс, Джо и Антъни Русо и Джеймс Гън.

Салдана отправи и специална благодарност към Джеймс Камерън „за това, че повярва в потенциала ми, че видя в мен нещо, което аз самата не винаги съм виждала, и че ме предизвикваше постоянно да давам най-доброто от себе си“. Тя благодари и на феновете си по целия свят.

„Вашата непоколебима подкрепа, страст и лоялност са истинската основа на този успех“, каза тя. „Нищо от това не би съществувало без вас — без това, че отново и отново идвате с отворени сърца и ентусиазъм“.

В края на видеото Салдана добави: „Това постижение принадлежи на всички нас. Дълбоко съм благодарна и истински смирена — и нека следващият рекордьор бъде отново жена“.

 

