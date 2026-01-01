Зоуи Салдана разкри, че вече е най-касовият актьор в историята на киното, след водещата си роля във филма „Avatar: Fire and Ash“.
Според изданието Variety Салдана е участвала в трите най-печеливши филма на всички времена — „Аватар“ от 2009 г., продължението му „Пътят на водата“ и „Отмъстителите: Краят“ от 2019 г.
JEFF, KP & BACKSTAGE BEN: 👏👏👏— VirginRadioLondonCA (@VirginRadioLON) January 14, 2026
Zoe Saldana is now the highest-grossing actor of all time. She just surpassed Scarlett Johansson who previously held that title. Zoe's films have now made over $15.47 billion dollars. pic.twitter.com/Xmt3JNv42G
Актрисата изпревари Скарлет Йохансон и Самюъл Л. Джаксън в класацията, след като третият филм от поредицата „Аватар“ реализира приходи в размер на 1,23 милиарда долара.
От NBC News са потърсили за коментар Джаксън и Йохансон. Представители на Салдана са насочили медията към нейния профил в Instagram, където актрисата публикува благодарствено послание след новината.
„Искам да изразя най-искрената си благодарност за изключителното пътуване, което ме доведе днес до това да стана най-касовият филмов актьор на всички времена“, заяви Салдана. Тя допълни, че постижението е възможно благодарение на „невероятните франчайзи и хората, с които съм имала щастието да работя“.
Zoe Saldana is now the highest grossing actor EVER due to the success of Avatar: Fire and Ash 😳— JaePlayzGamez (@JaeGamez) January 12, 2026
Big props to her! I loved her performances as Cataleya in Columbiana (that was my introduction to her), Gamora in Guardian’s of the Galaxy/MCU and of course her excellent work as… pic.twitter.com/0LUborEn4v
"На всеки режисьор, който ми се е доверил — благодаря ви“, продължи тя, като специално отбеляза Джей Джей Ейбрамс, Джо и Антъни Русо и Джеймс Гън.
Салдана отправи и специална благодарност към Джеймс Камерън „за това, че повярва в потенциала ми, че видя в мен нещо, което аз самата не винаги съм виждала, и че ме предизвикваше постоянно да давам най-доброто от себе си“. Тя благодари и на феновете си по целия свят.
Zoë Saldaña is now the highest-grossing actor of all time, and in a video she shared on Instagram she thanked fans and the directors who helped her get there. pic.twitter.com/1Vy9wphDUK— BELatina News (@be_latina) January 15, 2026
„Вашата непоколебима подкрепа, страст и лоялност са истинската основа на този успех“, каза тя. „Нищо от това не би съществувало без вас — без това, че отново и отново идвате с отворени сърца и ентусиазъм“.
В края на видеото Салдана добави: „Това постижение принадлежи на всички нас. Дълбоко съм благодарна и истински смирена — и нека следващият рекордьор бъде отново жена“.