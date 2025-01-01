Зоуи Салдана призна, че „най-трудната част“ от създаването на поредицата „Аватар“ е голямата пауза между производството и излизането на филма.

Носителката на награда „Оскар“, която играе Нейтири във франчайза, е снимала предстоящия филм „Аватар: Огън и пепел“ едновременно с „Аватар: Природата на водата“ от 2022 г. между 2017 и 2018 г.

По време на интервю за The Hollywood Reporter Салдана призна, че е било трудно да чака около седем или осем години, за да може публиката да види резултата от тяхната работа.

„Мисля, че най-трудното, и много фенове могат да се съгласят с това, е, че мразя да чакам толкова години, за да излязат историите, защото лично аз наистина ги харесвам. Но разбирам, че зад кулисите, зад сцената, с екипа, ръководен от (режисьора) Джеймс Камерън, нещо толкова специално отнема време. Затова се чувствам много поласкана, че съм част от нещо, което издържа изпитанието на времето. И в известен смисъл, тъй като нямаме контрол върху колко време отнема да се направи, това го прави още по-ценно. Има нещо наистина специално в това, което те кара да се чувстваш много смирен“, сподели тя.

47-годишната актриса, която играе Нейтири чрез технология за заснемане на движения, заяви, че се надява новата двучастна документална поредица „Огън и вода: създаването на филмите Аватар“ да накара феновете да оценят защо всеки филм отнема толкова много време.

„Много се радвам, че дойде моментът, в който можем да вдигнем завесата, да отворим кулисите и да поканим всички зад кулисите в света на Пандора и да им покажем какво е необходимо, за да се съберем. За да се случи това, се изисква много подготовка, много упорита работа и много физически усилия. Затова най-много се радвам, че целият свят ще разбере, че ние не просто даваме част от себе си, а наистина влагаме всичко, което имаме, в това, което правим в „Аватар“, каза тя.

Документалният филм вече се излъчва по Disney+. „Аватар: Огън и пепел“ ще излезе по кината на 19 декември.