Международен изследователски екип предупреждава, че ускореното глобално затопляне може да доведе до постоянна гореща вълна на планетата, предаде ДПА.

„Климатът на Земята сега се отклонява от стабилните условия, които са поддържали човешката цивилизация в продължение на хилядолетия“, пишат учените в статията в научното списание One Earth. Няколко части от земната система може вече да са по-близо до дестабилизация, отколкото се предполагаше, предупреждават те.

Изследователите показаха взаимодействието на фактори, които биха могли да превърнат Земята в така наречената „гореща къща“ - постоянна гореща фаза, която е опасна за хората. След като този път бъде изминат, ще бъде трудно процесът да се спре, пише екипът, ръководен от Уилям Рипъл от Университет на Орегон.

Експертите обаче все още виждат кратък период от възможности за предприемане на контрамерки. Климатът е сравнително стабилен от около 11 700 години, което прави възможно развитието на селското стопанство и много екосистеми. За да се запазят тези условия, в Парижкото споразумение беше договорено да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха.

Затоплянето от 1,5 градуса в продължение на 12 последователни месеца беше превишено през юни 2024 г. Много климатични модели бяха предсказвали по-късна дата, което подчертава колко бързо се развива изменението на климата, посочват учените. Екипът пише, че е ясно, че настоящите политически ангажименти за климата, които ни поставят на път към максимално затопляне от около 2,8 градуса до 2100 г., са неадекватни. Несигурността относно това къде точно се намират повратните точки не е причина за колебание, казаха те, „а по-скоро убедителна причина за незабавни предпазни действия“.

„Съществуващите подходи за смекчаване на изменението на климата, включително увеличаването на възобновяемата енергия и защитата на екосистемите, съхраняващи въглерод, са „критични за ограничаване на повишаването на глобалните температури“, каза още Рипъл, цитиран от ДПА.