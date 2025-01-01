В последните години един на пръв поглед скромен зеленчук се превърна в истински хит в здравословното хранене – селъри. От сутрешните зелени смутита до лъскавите менюта по ресторантите, той вече е навсякъде. Откъде тръгва неговата слава?
От древните императори до съвременния “детокс”
Малцина знаят, че селърито има над 3000-годишна история. Произхожда от Средиземноморието и е било използвано още в Древен Египет – не само като храна, но и като лечебно растение. Гърците го ценели като символ на победители, а римляните – като подправка за по-смелите си ястия.
Днес Европа и Северна Америка го отглеждат масово, но бумът в популярността му идва от… Instagram, където “celery juice challenge” превърна зеленчука в истинска сензация.
Какво съдържа селърито? Хранителният му профил е изненадващо богат
Селърито е истински бомба от витамини и минерали:
Витамини:
Витамин K – важен за костите и кръвосъсирването
Витамин A – полезен за очите и имунната система
Витамин C – антиоксидант и естествен щит срещу инфекции
Витамини B1, B2, B6 – помагат за нервната система и метаболизма
Минерали:
Калий – регулира кръвното налягане
Калций – важен за костите
Магнезий – за мускулите и съня
Фолиева киселина – ценна за бременните и кръвообразуването
Съдържа и ценни фибри, които поддържат доброто храносмилане и усещането за ситост.
10 доказани ползи от селърито
- Поддържа здраво сърце – благодарение на калия и антиоксидантите
- Помага при високо кръвно
- Подобрява храносмилането
- Има силни противовъзпалителни свойства
- Съдържа много малко калории – идеално за диети
- Хидратира – над 90% вода
- Подпомага естественото детоксикиране на организма
- Регулира кръвната захар
- Подсилва имунитета
- Понижава стреса благодарение на магнезия
Селърито е особено препоръчително за хора с високо кръвно, с проблеми с храносмилането или подуване, за спортуващи – заради минералите и хидратацията, за бременни – заради фолиевата киселина, за тези, които искат да отслабнат, защото е нискокалорично и богато на фибри, за хора с натоварено ежедневие – антистрес ефектът му е реален.
Една холивудска тенденция превърна зеленчука в символ на „чистия старт“. Сокът от селъри не е магия, но дава енергия, стимулира метаболизма, свеж е и с много микроелементи.
Как да го консумираме?
-като пресен сок
-в салати
-в смутита
-задушено като гарнитура
-в супи
-като хрупкава здравословна закуска