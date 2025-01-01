В последните години един на пръв поглед скромен зеленчук се превърна в истински хит в здравословното хранене – селъри. От сутрешните зелени смутита до лъскавите менюта по ресторантите, той вече е навсякъде. Откъде тръгва неговата слава?

От древните императори до съвременния “детокс”

Малцина знаят, че селърито има над 3000-годишна история. Произхожда от Средиземноморието и е било използвано още в Древен Египет – не само като храна, но и като лечебно растение. Гърците го ценели като символ на победители, а римляните – като подправка за по-смелите си ястия.

Днес Европа и Северна Америка го отглеждат масово, но бумът в популярността му идва от… Instagram, където “celery juice challenge” превърна зеленчука в истинска сензация.

Какво съдържа селърито? Хранителният му профил е изненадващо богат

Селърито е истински бомба от витамини и минерали:

Витамини:

Витамин K – важен за костите и кръвосъсирването

Витамин A – полезен за очите и имунната система

Витамин C – антиоксидант и естествен щит срещу инфекции

Витамини B1, B2, B6 – помагат за нервната система и метаболизма

Минерали:

Калий – регулира кръвното налягане

Калций – важен за костите

Магнезий – за мускулите и съня

Фолиева киселина – ценна за бременните и кръвообразуването

Съдържа и ценни фибри, които поддържат доброто храносмилане и усещането за ситост.

10 доказани ползи от селърито

Поддържа здраво сърце – благодарение на калия и антиоксидантите

Помага при високо кръвно

Подобрява храносмилането

Има силни противовъзпалителни свойства

Съдържа много малко калории – идеално за диети

Хидратира – над 90% вода

Подпомага естественото детоксикиране на организма

Регулира кръвната захар

Подсилва имунитета

Понижава стреса благодарение на магнезия

Селърито е особено препоръчително за хора с високо кръвно, с проблеми с храносмилането или подуване, за спортуващи – заради минералите и хидратацията, за бременни – заради фолиевата киселина, за тези, които искат да отслабнат, защото е нискокалорично и богато на фибри, за хора с натоварено ежедневие – антистрес ефектът му е реален.

Една холивудска тенденция превърна зеленчука в символ на „чистия старт“. Сокът от селъри не е магия, но дава енергия, стимулира метаболизма, свеж е и с много микроелементи.

Как да го консумираме?

-като пресен сок

-в салати

-в смутита

-задушено като гарнитура

-в супи

-като хрупкава здравословна закуска