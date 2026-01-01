Пълното изключване на захарта от хранителния режим може да има неочаквани последици за организма, показва ново изследване на учени от Института за диабет „Дасман“ в Кувейт, съобщава уебсайтът „Science Alert“. Резултатите сочат, че липсата на захароза в нискомаслена диета е свързана с промени в чревната микрофлора, нарушения в метаболитния баланс и признаци на възпаление.

В рамките на проучването учените са разделили 12 мишки на две групи - едната група е получавала захароза – една от най-разпространените форми на захар, докато при другата тя е била напълно премахната.

В края на експеримента учените са установили съществени различия между двете групи. При мишките без захар са наблюдавани промени в състава на чревната микрофлора, включително намаляване на полезните бактериални видове и увеличаване на микроорганизмите, свързвани с възпалителни процеси. Изследователите отбелязват, че чревният микробиом играе ключова роля за метаболизма, имунната система и цялостното здравословно състояние на организма.

Освен промените в чревната среда, животните без захар са показали по-лош контрол върху нивата на кръвната захар и признаци на инсулинова резистентност – състояние, при което клетките реагират по-слабо на инсулина и в кръвта остава повече глюкоза. Тези нарушения са сред основните рискови фактори за развитието на диабет тип 2.

Учените са установили и натрупване на мазнини в черния дроб на мишките от групата без захар, въпреки че телесното им тегло е останало сходно с това на животните, които са консумирали захароза. Това подсказва, че промените не са свързани единствено с увеличаване на теглото, а вероятно и с по-сложни метаболитни механизми.

Авторите на изследването подчертават, че резултатите не означават, че високият прием на захар е полезен. Досегашни научни данни ясно показват, че прекомерната консумация на добавена захар увеличава риска от затлъстяване, диабет и сърдечносъдови заболявания. Настоящото проучване обаче поставя въпроса дали пълното елиминиране на захарозата от хранителния режим винаги е най-доброто решение.

Специалистите смятат, че резултатите подчертават значението на балансирания прием на въглехидрати и поддържането на разнообразна чревна микрофлора. По думите им храненето е сложна система, при която ефектът върху здравето зависи не само от изключването на определени съставки, но и от цялостния състав на диетата.

Изследването все още не е публикувано в рецензирано научно списание, поради което липсват подробности за някои аспекти на методологията. Поради малкия брой участващи животни и факта, че резултатите са получени единствено при мишки, учените призовават към предпазливост при интерпретацията им. Необходими са допълнителни проучвания при хора, за да се установи дали подобни ефекти се проявяват и при човешкия организъм.

Резултатите показват, че влиянието на захарта върху здравето може да е по-сложно, отколкото се смяташе досега, и че както прекомерната консумация, така и пълното изключване на определени хранителни компоненти заслужават по-задълбочено научно изследване.