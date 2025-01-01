Разбирането на сарказма не е само въпрос на език – то е сложно социално умение, дълбоко вкоренено в биологията на мозъка.

Проучване, публикувано в Neuropsychology, разкрива, че дясната префронтална кора, област на мозъка, свързана с емоциите и социалното познание, играе решаваща роля в разпознаването на сарказма.

Изследователи тестваха лица с различни видове мозъчни лезии и установиха, че тези с увреждане на дясната префронтална кора имаха най-големи затруднения при разпознаването на саркастични намерения и интерпретирането на социални гафове.

За разлика от тях, участниците без мозъчни лезии или с увреждания в други области на мозъка се представиха значително по-добре.

Проучването показва, че разпознаването на сарказма изисква нещо повече от просто чуване на думите – то включва емпатия и способност да се правят изводи за мислите и емоциите на другия човек.

Когато участниците бяха попитани за саркастична забележка или социална грешка, само тези с неповреден десен префронтален кортекс успяваха последователно да разберат намерението на говорещия или да разберат защо нещо е било неподходящо.

Това проучване подчертава колко езикът, емоциите и социалното разбиране са дълбоко преплетени в мозъка – и как увреждане само в една област може да наруши способността ни да се свързваме с другите в ежедневния разговор.