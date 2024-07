Google News Showcase

Певецът, автор на песни, танцьор и актьор, който е смятан за една от влиятелните фигури на съвременната ритъм енд блус и поп музика, беше почетен с приз зана церемонията за наградите БЕТ (Блек Ентъртейнмънт Телевижън) в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.Преди да му бъде връчено почетното отличие, Ъшър за пети път спечели наградата за най-добър ритъм енд блус/поп изпълнител. Така той зае второто място след Крис Браун за най-много призове в тази категория. Браун е печелил наградата седем пъти, отбелязва "Билборд".На 45 години Ъшър еза цялостно творчество. Единствено Уитни Хюстън - първата носителка на почетния приз през 2001 г., го е получила на по-ранна възраст - 37 години."Определено не беше лесно да стигна дотук, но си заслужаваше", каза Ъшър, който произнесе дълга реч, размишлявайки върху продължилата си повече от три десетилетия кариера.Много от звездите, присъстващи на церемонията, отдадоха почит към Ъшър, изпълнявайки негови хитове.По две награди спечелиха певиците Тайла и Виктория Моне.Тайла беше отличена в категориите за най-добър нов изпълнител и най-добър международен изпълнител. Южноафриканската певица е едва третият носител на приза за най-добър нов изпълнител, който не е роден в САЩ. Преди нея отличието са получавали родената в Тринидад Ники Минаж и Сам Смит, който е роден в Англия.Песента On My Mama на Виктория Моне спечели приза за видеоклип на годината, както и специална награда БЕТ за мотивиращи и овластяващи песни на жени изпълнители.В категорията за албум на годината беше отличен Michael на рапъра и активист, който спечели и отличието за най-добър рап албум на церемонията за наградите "Грами" по-рано през годината.грабна приза за най-добра ритъм енд блус/поп изпълнителка за втора поредна година. Тя е първата певица, която получава награда в тази категория, след като Бионсе я печели шест години подред в периода 2014-2019 г.Кендрик Ламар беше отличен като най-добър хип-хоп изпълнител за рекордния седми път. Той победи Дрейк, който е печелил четири пъти в категорията.водеше по номинации за наградите БЕТ със седем на брой.В категорията за най-добра хип-хоп изпълнителка отличието отиде при Ники Минаж за рекордния осми път. Това е първата победа на Минаж в тази категория от осем години.спечелиха наградата за най-добра група., известен преди като, за втори път получава отличието в тази категория. Преди той е награждаван заедно с Джей-Зи през 2012 г.спечели приза "Изборът на публиката" за рекордния пети път. Тя получи отличието за парчето Texas Hold 'Em. Изпълнителката преди епечелила в категорията с Formation, Sorry, Savage (Remix) и Break My Soul.Дъщерята на Бионсе и Джей-Зи - 12-годишната Блу Айви Картър, беше отличена в категорията за млади звезди. Няколко от победителите в тази категория също са второ поколение звезди. Сред тях са децата на Уил Смит и Джейда Пинкет Смит - Уилоу и Джейдън Смит.В категориите за най-добър актьор и актриса отличията получиха съответно Дензъл Уошингтън и Реджина Кинг. Уошингтън беше отличен за рекордния четвърти път, а Кинг - за трети.Наградата за най-добър филм беше присъдена на "Боб Марли: One Love".В категориите за спортист и спортистка на годината отличията получиха съответно Джейлън Брънсън и Ейнджъл Рийс.Водеща на церемонията в театър "Пийкок" в Лос Анджелис за наградите БЕТ за трети път беше актрисата Тараджи Хенсън.Със свои изпълнения на наградното шоу се представиха Хенсън, Меган дъ Стелиън, Лорин Хил и синът й YG Marley, Чайлидш Гамбино, Тайла, Виктория Моне, Айс Спайс, Коко Джоунс, Кики Палмър, Съмър Уокър и други.изпълни за първи път на живо новата си песен You Can Make It.Наградите БЕТ, учредени през 2001 г., се присъждат за изключителни постижения на афроамерикански актьори, изпълнители и спортисти.