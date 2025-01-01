Педагожката Мартина Луканова се превърна в първия отпаднал състезател в седмия сезон на “Игри на волята”. След елиминационна битка с множество обрати и смени на водачеството срещу брокера Йордан от Завоевателите и нейната съотборничка Гордиенко от Феномените, Мартина се раздели с мечтата за победа.

Вечерта за номинираните започна с първия Съвет на осъдените. Там всеки от тях получи шанс да изпробва късмета си в игра на съдбата, която можеше да донесе различни блага и предизвикателства. Брокерът Йордан изгуби правото си на глас при бъдещ племенен съвет, аниматорът Калин получи възможност да смени мястото си с някой от своето племе на елиминациите, а учителката Мартина изтегли пребиваване на Блатото, в случай че остане в играта. Късметът се усмихна на бизнесдамата Александра и инфлуенсърката Гергана, които бяха спасени.

Обратите по време на Съвета на осъдените изпратиха на елиминационна битка Йордан, Мартина и Гордиенко, избрана от Калин за негова заместничка. Победата в сблъсъка грабна именно състезателката по муай-тай. Втори завърши Йордан от Завоевателите и се отправи към на Блатото, където избра да изпрати гребеца Георги Стойчев при своето бивше племе.

Елиминираната Мартина е ексклузивен гост в подкаста “След игрите”. Там водещата Ваня Запрянова я посрещна с интересни въпроси, а специални гости в епизода бяха водещия на приключенския формат Павел Николов и неговия верен приятел - Раду.

Не пропускайте извънредния епизод на “Игри на волята” в неделя, 14 септември, от 20:00 ч., когато ще бъде проведена и първата кастинг битка този сезон, а едно признание в Резиденцията ще преобърне играта.