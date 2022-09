Актьорът Тимъти Шаламе е намерил ментор в лицето на Леонардо ди Каприо, който му е дал основен съвет за успешна кариера. За да остане любимец на камерите, Тимъти Шаламе може да разчита на мъдрите съвети на своите предшественици. Както казва в интервю за "Вог", публикувано на 15 септември, той се гордее, че е получил важен урок от една икона в лицето на Леонардо ди Каприо. "Никакви тежки наркотици и никакви филми за супергерои", казвал му Ди Каприо, за да направи успешна кариера.



Паралели между двамата актьори се правят редовно. През 2021 г. Тимъти Шаламе наследява Леонардо ди Каприо като най-младия актьор, попаднал на първа страница на Time. Макар че споделят плаката на филма на Адам Маккей "Don’t Look Up" от 2021 г., двамата актьори никога не са се появявали заедно в медиите.

Както свидетелства появата му на филмовия фестивал във Венеция, Тимъти Шаламе прави фурор като никой друг. Манията, която той предизвиква, наречена от "Гардиън" "шаламания", е сравнена с "леомания" от същите британски медии. През 2018 г. списание Interview вече озаглави: "Дали Тимъти Шаламе е новият Леонардо ди Каприо?" ("Is Timothée Chalamet the new Leonardo DiCaprio?").



Името на Тимъте Шаламе е в устата на всички. Ненапразно френско-американската кухня става все по-популярна. Затрогващо уязвим актьор и истински хамелеон на седмото изкуство, само на двадесет и шест години, той е възхваляван от множество почитатели. В момента снима втората част на научнофантастичния филм "Dune", която ще излезе на екран през 2023 г.