Плодовете са по-малко калорични от различните бисквити и шоколади, което означава, че могат да бъдат включени в диетата, ако отслабвате. Кои плодове са най-безопасни за фигурата, пише Eat this, not that.



Диетолозите отбелязат, че няма нито един продукт, който да гарантира, че човек ще се отърве от мазнините по корема. Но някои плодове могат да помогнат за постигането на тази цел. Ето кои са те:



1. Диня



Състои се главно от вода и е богата на хранителни вещества.



2. Ябълки



Те са източник на фибри, които могат да ви помогнат да консумирате по-малко калории с течение на времето.



3. Къпини



Имат по-малко захар от някои други горски плодове.



4. Авокадо



Плод, разбира се, се нарича условно. Но авокадото съдържа здравословни мазнини и фибри. Може да помогне на хората да се почувстват сити и потенциално да премахнат мазнините по корема.



5. Портокали



Съдържат много полезни вещества.