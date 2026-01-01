Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува нов набор от данни от телескопа „Евклид" с безпрецедентен мащаб - около 72 милиона галактики - и кани гражданите да помогнат в търсенето на гравитационни лещи. Проектът за гражданска наука „Space Warps", организиран на платформата Zooniverse, обединява любители и професионални астрономи в преглеждането на наблюденията на телескопа от първата му пълна година.

Гравитационните лещи са явление, при което масата на галактика или куп от галактики изкривява пространството около себе си, огъвайки светлината на по-далечни обекти. Резултатът са фонови галактики, разтеглени в светещи дъги или перфектни пръстени - т. нар. пръстени на Айнщайн. Явлението е предвидено от Общата теория на относителността на Алберт Айнщайн и предоставя ценни данни за разпределението на тъмната материя, която нито излъчва, нито отразява светлина. Изкуственият интелект вече е предварително подбрал около 300 000 изображения-кандидати за по-внимателна проверка, но човешкото око остава изключително ефективно при забелязването на фините и неравномерни дъги, характерни за гравитационните лещи.

Учените се надяват да открият повече от 10 000 нови лещи само от това търсене - повече от откритите в цялата история на астрономията. Когато екипът е анализирал само 0,04 процента от наличните данни, е открил 500 лещи, повечето от които никога преди не са били виждани. Новият набор от данни на „Евклид" е около 30 пъти по-голям от първоначалния. Всеки желаещ може да се включи в търсенето чрез платформата Zooniverse.