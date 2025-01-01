Орхидеите са сред най-древните и разнообразни растения на планетата – с над 25 000 вида и още десетки хиляди хибриди. Те растат на всички континенти, с изключение на Антарктида, но най-голямото им разнообразие е в тропическите гори на Азия, Южна Америка и Африка.

В Китай и Япония орхидеите са символ на изтънченост, благородство и духовна чистота. В Европа те стават популярни през 18-19 век като екзотични, скъпоценни растения за ботанически градини и аристократични домове.

Орхидеите не са толкова трудни за отглеждане, колкото изглеждат. Те просто изискват малко повече внимание към светлина, влага и грижа. С търпение и любов ще се отблагодарят с пищни, дълготрайни цветове, които ще превърнат дома ти в малка ботаническа градина. Ето съветите на експертите:

Защо орхидеята ми не цъфти?

Ако орхидеята отказва да покаже своите прекрасни цветове, причините най-често са:

1. Недостатъчно светлина

Орхидеите обичат ярка, но непряка светлина. Ако листата са тъмнозелени, това често е знак, че растението не получава достатъчно светлина. При добра светлина листата имат светлозелен оттенък.

2. Неправилен режим на поливане

Най-честата грешка е прекаленото поливане. Орхидеите не обичат да „седят“ във вода. Поливай само когато субстратът изсъхне напълно – обикновено веднъж седмично.

3. Температурен стрес

Повечето орхидеи (особено Phalaenopsis) имат нужда от лек температурен шок, за да започнат да цъфтят – например разлика между дневна и нощна температура от около 5–6°C.

4. Липса на подхранване

По време на активния растеж (пролет и лято) подхранвай орхидеята с тор за орхидеи на всеки 2–3 седмици.

Как се отглежда орхидея у дома?

Избор на място:

Най-добре се чувстват до източни или западни прозорци. Южното изложение също става, но с филтрирана светлина.

Субстрат:

Орхидеите не се отглеждат в обикновена почва! Използвайте специален субстрат от борова кора, сфагнум мъх или въглен.

Поливане:

Поставете саксията в съд с вода за 10–15 минути и после остави добре да се отцеди. Никога не оставяйте вода в подложката.

Пресаждане:

На всеки 1–2 години, когато корените прераснат саксията или субстратът се разложи.

Istock

Съвети за повече цвят и дълъг живот

След като цветовете прецъфтят, не режете цветоносното стъбло до основата – често от него ще тръгне нова пъпка. Също така не местете растението често – орхидеите обичат стабилност.

Ако листата са лепкави, жълтеят или се появяват петна – проверете за вредители като акари, щитоносни въшки или листни въшки.