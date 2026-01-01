Експертът по месни специалитети Стефан Стефанов отпадна от кулинарната надпревара Hell’s Kitchen. Той се представи разочароващо по време на вечерната резервация и след поредно колебание в кухнята, шеф Виктор Ангелов сложи край на участието му в предаването.

Денят за претендентите за голямата награда от €50 000 започна с пътешествие до Шумен, където се съревноваваха в приготвянето на бирени специалитети. Победата грабнаха Червените, а загубилите Сини участваха в мастърклас с шеф Лео Бианки. Имунитетът спечели Йордан, единствен куртката си не успя да върне амбициозният Събков.

Груби грешки по време на вечерната резервация не позволиха на Сините да издадат своите поръчки и отново бяха отпратени от кухнята. Червените постигнаха успех, въпреки възникналото напрежение, породено от изненадващата среща на Трифонова с годеника й Елвин. След емоционален разговор, двамата решиха да сложат край на отношенията си. В края на вечерта пък Стефан, който бе в основата на неуспеха на своя отбор, напусна голямата игра.

Той е следващият гост в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. В новия епизод на поредицата той разказва за перипетиите в Синята кухня, за коалициите в мъжкия лагер, както и за грешките и научените уроци. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кулинарните приключения в ефира на NOVA продължават утре от 20:00 ч., когато Златните и Платинените ще се изправят пред най-напрегнатата си резервация до този момент.

