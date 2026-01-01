Канадската певица Селин Дион планира концерти в Париж през есента, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източник, запознат с организацията. Според информацията изпълненията ще се състоят в зала La Défense Arena, която побира около 40 000 зрители.

Източникът е говорил пред АП при условие за анонимност и не е предоставил допълнителни подробности за подготовката. Представителите на Дион в САЩ не са отговорили веднага на запитвания за коментар.

Информацията за предстоящите концерти се появява на фона на засилен интерес в Париж, където наскоро бяха разпространени загадъчни плакати с имена на нейни популярни песни като Pour Que Tu M’aimes Encore и The Power of Love. Самата певица публикува в социалните мрежи снимки от различни периоди от живота си, свързани с френската столица.

Очакваните изяви ще бъдат първите ѝ в Париж след участието ѝ в откриването на Олимпийските игри през 2024 г., когато тя изпълни Hymne à l’amour на Едит Пиаф от Айфеловата кула.

През 2022 г. Селин Дион съобщи, че е диагностицирана със синдром на скования човек (Stiff person syndrome, SPS) – рядко неврологично заболяване, което причинява мускулна скованост и спазми и затруднява ходенето и пеенето. Певицата отсъства от сцената от 2020 г., когато турнето ѝ беше отложено заради пандемията от КОВИД-19, а впоследствие и прекратено след поставянето на диагнозата.