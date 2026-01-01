Румънско сладко от сливи бе класирано на първо място от международния онлайн пътеводител за традиционна храна "ТейстАтлас" (TasteAtlas).

Става дума за продукт, който се прави в град Тополовени в окръг Арджеш в централната част на Румъния, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Без добавена захар и консерванти, той се приготвя по традиционна рецепта и получи две златни отличия, като беше класиран на първо място в категориите „Най-добри видове сладка и мармалади в света“ и „Най-добри видове плодови продукти в света“.

„Това международно признание потвърждава стойността на румънското гастрономическо наследство“, заяви Диана Станчулов, търговски директор на компанията производител.

Сладкото от сливи от Тополовени е първият хранителен продукт от Румъния, сертифициран от Европейския съюз със защитено географско указание през 2011 г.

Клинично проучване, извършено в Националния институт по диабет, хранене и метаболитни заболявания „Н.К. Паулеску“ в Букурещ показа, че продуктът може да се консумира от хора с диабет след одобрението на техния лекар.

Румънското сладко си осигури първо място в световната класация и през последните четири години.

„ТейстАтлас“ е международна платформа, посветена на популяризирането на традиционна гастрономия и автентични ястия от цял ​​свят. Класациите се основават на потребителски оценки, мнения на кулинарни експерти и документирани изследвания и се считат за важен ориентир за разпознаване на гастрономическата стойност в световен мащаб.