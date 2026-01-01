Проучване на Американската психологическа асоциация показва, че редовните хранителни навици могат да помогнат за отслабването, предаде електронното издание Юрикалърт.

Възрастни, които са консумирали сходни ястия и са поддържали постоянен прием на калории в продължение на няколко седмици, са загубили повече тегло по време на 12-седмична програма за отслабване в сравнение с участници в изследването с по-разнообразна диета.

Изследването, публикувано в изданието Health Psychology, е анализирало дневници на 112 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване, които записвали всичко, което са яли, чрез мобилно приложение, и измервали теглото си ежедневно. Учените са разгледали аспектите на калорийната стабилност - колко варира дневният прием на калории и въпроса с повторението на храненията - колко често се повтарят едни и същи ястия.

Резултатът показва, че участниците, които често са се хранели с едни и същи ястия, са загубили средно 5,9 процента от телесното си тегло, докато тези с разнообразна диета - 4,3 процента. Също така ниските колебания в калорийния прием корелират с по-добри резултати: според учените за всяка вариация от 100 калории загубата на тегло намалява с около 0,6 процента.

Неочаквано, участници с по-висок калориен прием през уикендите също са отслабнали повече - вероятно защото са били особено точни в проследяването, а не защото са яли повече. „Здравословното хранене днес изисква много самоконтрол“, обяснява ръководителят на изследването Шарлот Хагерман. „Рутината при хранене може да направи здравословния избор по-автоматичен“, добавя тя.

Проучването показва, че постоянството спрямо храненията и калориите може да е по-важно от разнообразието, макар резултатите да показват зависимост, а не пряка причинна връзка. Изследователите препоръчват създаване на хранителни рутини - например повторение на „основни ястия“ и поддържане на стабилен калориен прием - за изграждане на устойчиви навици за отслабване, обобщават от Юрикалърт.