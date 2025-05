Каската, носена от легендарния пилот във Формула 1 Айртон Сена през сезон 1992, докато се състезаваше за Макларън, беше продадена на търг на Sotheby's за рекордна сума, съобщава RaceFans.

Според изданието, шлемът на Сена е закупен за 850 милиона евро. Аукционната къща потвърди, че сумата е рекорд, що се отнася до каски на пилоти от Формула 1.

През 1992 г. Сена завършва четвърти в класирането на Световния шампионат, като в края на сезона печели 50 точки.

Сена загина в катастрофа на Гран При на Сан Марино през 1994 г. след инцидент на пистата в Имола на 1 май.

A new world record! The 1992 Ayrton Senna McLaren-Honda Formula 1 Shoei helmet has just sold for £720,000 GBP in our Shift Online: Europe and Middle East sale, setting the highest price ever achieved for a Formula 1 helmet. https://t.co/B5W8vaeyZC pic.twitter.com/Cvfn5WLqaZ