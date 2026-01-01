Природозащитникът и изследовател на амазонските дъждовни гори Пол Росали публикува видео на неизвестно досега туземско племе от Южна Америка, съобщи „Дейли мейл“.

На показаните от изданието кадри се вижда как войните предпазливо се приближават към плаж. Те внимателно изучават Росали и колегите му, жестикулирайки с готови за стрелба лъкове. Осъзнавайки, че няма опасност, те свалят оръжията си и тръгват към изследователите. Някои членове на племето се усмихват. Росали казва, че видеото е заснето преди повече от година, но решава да не разкрива мястото, където е срещнал туземците, за да ги защити.

Изследователят признава, че отначало той и колегите му са се страхували от нападение. "Огледах се във всички посоки и си помислих: "Откъде ли ще дойде стрелата?“ - спомня си той.

NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.



The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.



Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof — Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

В крайна сметка срещата преминала спокойно. Изследователят отбелязва, че това е първият висококачествен видеоклип на племе, с което не е осъществяван контакт, тъй като туземците обикновено се снимат от много по-голямо разстояние.

Росали не иска да разкрие къде е срещнал индианците, тъй като те нямат имунитет към много болести.

Според „Дейли мейл“ в момента в света има около 200 племена, с които не е осъществен контакт. Смята се, че повечето от тях живеят в басейна на Амазонка в Южна Америка.