Орехите се утвърждават като една от най-полезните храни в ежедневното меню, благодарение на богатия си хранителен състав и многобройните ползи за организма.

Те са отличен източник на полезни мазнини, особено омега-3 мастни киселини, които играят ключова роля за здравето на сърцето.

Редовната им консумация може да помогне за намаляване на „лошия“ холестерол и за поддържане на нормално кръвно налягане.

Освен това орехите съдържат мощни антиоксиданти, които защитават клетките от увреждане и подпомагат борбата със стареенето. Те са богати и на витамини от група B, магнезий и витамин E - важни за мозъчната функция, нервната система и кожата.

Интересен факт е, че орехите често се свързват с подобряване на паметта и концентрацията, което ги прави подходяща храна за хора с натоварено ежедневие или ученици и студенти.

Препоръчва се умерена консумация, тъй като орехите са калорични. Малка шепа на ден е достатъчна, за да се възползваме от техните здравословни качества.