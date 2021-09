Dead Can Dance се завръщат на сцените из Европа през идната 2022 г. Те обявиха датите на европейското си турне под името „Europa – 2022“, което ще протече през април, май и юни и ще мине и през България. Датата за София е потвърдена - 14 май, а мястото е зала 1 на НДК.

Билетите тръгват в продажба от 17 септември в 10.00 часа. Ще можете да ги намерите онлайн и на каса в магазини На Тъмно в цялата страна.След като през 2019 г. магнетичното дуо изнесе зашеметяващ спектакъл в препълнения Античен театър в Пловдив, то идва отново по покана на EventEase за още едно специално шоу. Титаничното представление, което Dead Can Dance изнесоха тогава за предалата се пред силата на изкуството аудитория, ще се помни дълго от всички присъствали. В основата на събитието беше излезлият по това време нов студиен албум Dionysus (PIAS Recordings, 2018), се говореше месеци наред след това. Тогава и групата, и публиката си дадоха негласно обещание да се видят отново. Ето, че се случва.

Обиколката на тандема Brendan Perry и Lisa Gerrardand ще е с пълнокръвна банда музиканти. Ще бъдат изпълнявани композиции от цялата забележителна кариера и музикална съкровищница от записи на Dead Can Dance. Формацията ще се разходи из запаса си от издания, трупан в продължение три декади, като включи в концертната програма любими класики от албуми като The Serpent’s Egg (4AD, 1988), Aion (4AD, 1990) и Into The Labyrinth (4AD, 1993).