Израелски и американски учени установиха, че нарушената връзка между мозъка и черния дроб води до значителна загуба на тегло при пациенти с рак, съобщиха от научния институт „Вайцман“, цитирани от Синхуа.

Проучването, публикувано в списание Cell, показва, че възпаленията, причинени от ракови заболявания, нарушават функционирането на блуждаещия нерв — основния канал за комуникация между мозъка и черния дроб. Това води до рязка загуба на мускулна маса и мазнини – състояние, известно като кахексия, което се свързва с близо една трета от смъртните случаи при раково болни.

Израелски учени разработиха нов метод за разпознаване на раковите клетки от имунната система

Учените успели по неинвазивен начин да блокират блуждаещия нерв при лабораторни мишки, с което предотвратили развитието на кахексия и подобрили ефективността на химиотерапията. Според института, методът увеличава преживяемостта и подобрява общото здравословно състояние на животните, като предстоят клинични изпитвания върху хора.

Изследването, извършено с помощта на вече клинично одобрени технологии, дава надежда за до 85% от пациентите с рак, които страдат от загуба на тегло при определени видове онкологични заболявания, като рак на панкреаса и белия дроб.