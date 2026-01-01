В света съществува бозайник, който може да тежи колкото 9 слона. Той е най-големият активен ловец на планетата. Списание BBC Wildlife Magazine сподели някои интересни факти за кашалотите. Те живеят в дълбоки води и са различни от всички други китоподобни.

Как изглеждат кашалотите?

Изданието отбелязва, че кашалотът има голяма, правоъгълна глава, която съставлява около една трета от дължината на тялото му. Той също така има ниска гърбица и два малки плавника. Интересното е, че дори дихателният отвор на кашалота се различава от другите китоподобни: този вид има само един, разположен отляво. Но може би най-разпознаваемата характеристика на кашалота е челюстта му, долната половина на която съдържа до 52 конусовидни зъба, всеки с тегло един килограм. Изданието споделя, че скелетите на кашалотите са адаптирани към големи дълбочини. Ребрата им са свързани с гъвкав хрущял, което позволява на гръдния кош да се свива под високо налягане. В публикацията се отбелязва, че мъжките кашалоти достигат дължина до 19 метра, докато женските достигат до 12 метра. Мъжките тежат до 57 000 кг, а женските - до 15 000 кг.

С какво се хранят кашалотите?

Те се хранят в океанските дълбини, използвайки силно развита ехолокационна система, която им позволява да се ориентират. В публикацията се обяснява, че гигантските калмари са любимият деликатес на кашалотите. Калмарите се съпротивляват, поради което много от тях имат белези. Тези бозайници ядат и по-малки калмари, октоподи, риби, ракообразни и дори дълбоководни акули.

Колко дълго могат да задържат дъха си кашалотите?

В публикацията се отбелязва, че на кашалотите им е нужно само едно дълбоко вдишване, за да дишат под вода в продължение на два часа на дълбочина до 3 км . Освен това те могат да прекарат значително време на повърхността.

Колко дълго живеят кашалотите и колко интелигентни са те?

Отбелязва се, че кашалотите могат да живеят десетилетия. Някои представители на вида са живели до 70 или повече години. Освен това, кашалотите имат най-големия мозък от всички животни. Те показват висока степен на социална сложност и култура. В публикацията се посочва, че женските кашалоти и техните малки образуват групи, докато мъжките прекарват време сами. Понякога мъжките образуват ергенски групи, но с напредване на възрастта те обикновено живеят самотен живот, събирайки се с женските само за социализация и размножаване.

Женските, от друга страна, живеят в силна социална група, която живее и пътува заедно и има свой собствен акустичен диалект, наречен „кода“. За разлика от косатките, тези групи нямат силна генетична основа.

Какви звуци издават кашалотите?

В публикацията се посочва, че кашалотите издават най-силните звуци от всички същества. Те могат да произвеждат звуци с около 230 децибела, което е значително по-силно от реактивен двигател (приблизително 150 dB).