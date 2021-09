Далимогат да растат и как се формират планините? Отговор дава каналът "Now You Know" във vbox7.Скали като тези се състоят от. Те се считат за неподвижни и неизменни.Нопостепенно износват скалистия връх на планината.Тинята се пренася от водата и често се озовава в океана.В продължение на милиони години масата се циментира в утаечна скала. Когато две тектонски плочи се сблъскат, седиментната скала се изтласква нагоре, за да образува планинска верига.Скалите се образуват и растат, когато калциевият карбонат се утаява от водата в минерални или термални извори.Варовиковите находища създават твърда кора, която е водонепропусклива. По този начин скалата расте с няколко милиметра годишно.Същият процес може да се наблюдава и в пещерите. Тук водните отлагания образуват сталактити и сталагмити.Планинският кристал или кварц, който може да се намери в Алпите „расте“ по подобен начин.