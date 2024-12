Произходът на една от най-старите и неразкрити мистерии в света води началото си от август 1587 г., когато група от около 115 английски заселници пристигат на остров Роанок, край бреговете на днешна Северна Каролина.

След неуспешен опит за заселване на същото място две години по-рано, тези колонисти се надявали да създадат първия постоянен английски пост в Новия свят.

По-късно същата година губернаторът на колонията, Джон Уайт, отплавал обратно към Англия, за да набави необходимите провизии.

Но точно когато пристигнал, Англия била въвлечена в мащабна война с Испания, а кралица Елизабет I наредила всеки наличен кораб да участва в отбраната срещу испанската армада. Забавянето било значително, и едва през август 1590 г., три години след заминаването си, Уайт успял да се върне на Роанок, където оставил съпругата си, дъщеря си, новородената си внучка и останалите заселници.

Когато пристигнал, обаче, Уайт не открил никакви следи от колонията или нейните обитатели. Единствените улики били думата „CROATOAN“ (бел. ред. Кроатоан), издълбана на дървен стълб, и съкращението „CRO“, издълбано на дърво. Нито следа от населението на колонията.

Допълнителна загадка в случая е, че според Уайт къщите били изчезнали. Той не уточнява дали са били срутени нарочно или са се разпаднали поради времето и липсата на поддръжка. Историците спорят дали това показва организирано преместване на заселниците или по-злокобен край.

Разследванията на съдбата на „Изгубената колония“ на Роанок продължават вече векове, без да се стигне до окончателен отговор. Известно е, че Кроатоан е името на остров на юг от Роанок, дом на индианско племе със същото название.

Една от най-популярните теории е, че заселниците са се присъединили към приятелски настроеното племе кроатоан или към друго местно население. Слухове за деца със сини очи и смесен произход, разпространени по-късно, подкрепят тази хипотеза.

Жителите на колонията също може да са били убити или отвлечени от местни племена, враждебно настроени след предишния опит за заселване през 1585–1586 г. По време на този първи опит, воден от Ралф Лейн, отношенията с индианците били влошени. Лейн дори убил вожда на племето Уингина, което засилило напрежението.

Възможно е хората да са станали жертва на суровите условия на острова, глад или болести. Въпреки това не са открити тела или ясни доказателства за такава съдба.

