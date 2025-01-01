Биг брадър
Всеки ден до големия финал по един съквартирант ще си тръгва по волята на зрителите

Любителят на паранормални явления Стефан Николов беше елиминиран от социалния експеримент Big Brother. Той не получи нужната подкрепа от зрителите на NOVA и каза сбогом на голямата си мечта последен да излезе от най-обсъжданата къща в България.

Нов обрат беляза вечерта на участниците. Вследствие на отказа на Валентин Котов да посочи съквартирант за изгонване вчера, Big Brother отне правото на храна, топла вода и завивки на всички обитатели на неговата къща. Тежкото общо неразположение и лишения накара юриста публично да се покае за решението си.

Липсата на неща от първа необходимост се превърна в основна тема на разговор и причина за поредните сблъсъци между темпераментната Михаела Василева и останалите участници. Инфлуенсърката видя стратегия в поведението на амбициозния Котов.

Изненадите продължиха с наддаване за емоционална среща с близки хора. Този шанс получи влогърът Стефан, който се срещна със своята любима Сафи и майка си. Това несравнимо удоволствие струва 2500 лв. от общия бюджет, но подкрепата, която получи той не беше достатъчна и Стефан напусна Big Brother с едва 1.6% от зрителския вот. Ловецът на духове е и следващият гост на “Голямата сестра” Елена Сергова. В студиото той споделя всичко за приятелството си с противоречивия Иван, емоциите, които демонстрира в Къщата, и мнението си за това кой е най-достоен за голямата победа в предаването. Епизодът е наличен в NOVA PLAYVbox7 и YouTube

В борбата за любовта на зрителите остават бизнес дамата Елена, TikTok сензацията Михаела, бившият войник Стоянов, лъчезарният Давид, изкусителната Сияна и принципният Котов. Гласуването продължава в приложението NOVA PLAY.

Тази вечер Къщата ще напусне пореден съквартирант, но кой ли ще бъде той?

Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother в четвъртък, 13 ноември, от 22:00 ч. по NOVA.

Любопитно