Всички сме израснали с, без значение на каква възраст сме в момента. Дебютът на анимацията за котарака и мишката е преди повече от 80 години, когато 10 февруари 1940 г. MGM пуска по кината късометражния филм "Puss Gets the Boot", съобщава NOVA Животинските противници са творение на младите аниматори. Изключително популярните анимационни филми за Том и Джери печелят одобрението на критиците, като до 1958 г. Хана-Барбера създават 114 късометражни филма за Metro-Goldwyn-Mayer. Hanna-Barbera влиза в историята на телевизията със сериала "Семейство Флинтстоун" през 1960 г. Анимационната поредица се излъчва в България в EON Kids – част от ТВ платформата на EON Въпреки че знаем, има неща за любимите анимационни герои, които са малко известни. Ето някои от тях:Първоначално са наречениотаракът, който преследваше малкото мишле, беше наречен Джаспър в дебютния анимационен филм „Puss Gets the Boot”. Името на мишката никога не се появява на екрана в самия анимационен филм, въпреки че в предпродукцията тя е наречена Джинкс. Въпреки това сред създателите на филма е имало дебати по този въпрос. Хана със сигурност е смятала, че мишката трябва да се казва Джинкс. Барбера не е бил толкова убеден.Имената на героите са били избрани на конкурс. Как финално Том и Джери се превърнаха в "Том и Джери"? Аниматорът Джон Кар печели 50 долара за това, че измислил имената на най-известните котка и мишка.. Напитката представлява яйчен коктейл с добавено бренди и ром. Рецептата и името на питието датират от 20-те години на XIX в., така че със сигурност предшестват котарака и мишката.Анимацията печели седем „”. Академията заи наука обичашеточно толкова, колкото и децата. Общо 13 анимационни филма на Hanna-Barbera за Том и Джери са номинирани за "Оскар" в категорията "Късометражен филм". Седем от тях печелят златната статуетка.

участваха в игрален филм с Джийн Кели. Музикалната комедия от 1945 г. "Anchors Aweigh" свързва танцовата икона Джийн Кели с много известни партньори, но никой от тях не е толкова фантастичен колкото Джери. Кели и Джери се появяват заедно, благодарение на магията на филмовото изкуство в "The Worry Song". Джери е кралска особа, а Том се появява в ролята на слуга. Има данни, че първоначално във филма е можело да участва Мики Маус, но „Дисни" отказва да предостави известния си гризач.