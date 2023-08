Вероятно нямав целия, който да не познава неподражаемите. Всички ние, нашите родители, баби и дядовци, както и нашитеса се забавлявали и продължават да се забавляват с приключенията на симпатичните котка и мишка. Може да продължите ежедневно дана двамата пакостници в EON Kids – част от ТВ платформата на EON Хитовата анимация обаче носи не само заразително добро настроение, но и учи малки и големи на някои изключително важни уроци, съобщава NOVA Всеки път, когато някой от триковете им не сполучи, героите веднага опитват следващ. Те проявяват завидна креативност в начините, по които се противопоставят на опонентите си. Винаги са готови на иновативни действия.Без значение колко препятствия се появяват по пътя им, Том и Джери никога не приемат поражението. Те опитват отново и отново, независимо от това колко пъти се провалят. Неразделната двойка е пример за постоянство.

