Любо Киров ще представи музиката си с класически камерен оркестър, с едни от най-добрите музиканти в България, съобщават от екипа на артиста. Събитията на 16 и 17 октомври в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на турнето „25 години на сцената“.

Любо Киров: Искам да има честна игра в музикалния бизнес

„Никога не съм си представял, че музиката ми може да звучи толкова различно и толкова красиво. Симфоничният оркестър добавя ново измерение на всяка песен и съм щастлив, че ще споделя тази магия с публиката“, казва Любо Киров.

Класическият камерен оркестър с водач Орлин Цветанов (цигулка, познат и от бенда на Лили Иванова) ще бъде в състав Петя Димитрова (цигулка), Виктор Тренев (цигулка), Виктор Трайков (виолончело), Виктор Мицев (виола), Тодор Николаев (цигулка), Йордан Димитров (цигулка), Ивайло Данаилов (цигулка).

На сцената ще бъдат музикантите също Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас), както и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров.

Към тях ще се присъединят и специални гости, допълват организаторите.