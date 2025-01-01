Американската асоциация по кардиология и Американският колеж по кардиология публикуваха първите си от 2017 г. насам обновени препоръки за лечение на високо кръвно налягане. Те залагат на по-строг подход от страна на лекарите и обръщат специално внимание на връзката между алкохола и сърдечното здраве.

Нормалното кръвно налягане остава под 120/80 mm Hg. Между 120–129/80 mm Hg се определя като „повишено“, а стойности над 130/80 mm Hg вече изискват действие. Новото е, че лекарите трябва първо да предложат промени в начина на живот и да проследят ефекта им за период от три до шест месеца. Ако няма достатъчен резултат, се препоръчва включване на медикаменти – дори при по-ниски стойности от тези, при които досега се предписваха лекарства (над 140).

Рискове и последствия

Високото кръвно налягане често няма симптоми, но натоварва сърцето и кръвоносните съдове. Без лечение то уврежда артериите и увеличава риска от инфаркт, инсулт, бъбречни заболявания и деменция. „Понижаването на кръвното налягане доказано намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и вече знаем, че предпазва и от когнитивен спад“, заяви пред Си Ен Ен д-р Даниел Джоунс, председател на комисията, изготвила насоките.

Препоръките поставят акцент върху:

поддържане на здравословно тегло,

хранене, богато на полезни за сърцето храни,

ограничаване на солта,

редовна физическа активност – минимум 150 минути умерено натоварване седмично плюс упражнения за сила, управление на стреса.

Най-съществената промяна е свързана с консумацията на алкохол. Ако преди се допускаше умерена употреба – до една напитка дневно за жени и до две за мъже – сега препоръката е въздържание. Причината е натрупването на убедителни доказателства, че алкохолът повишава кръвното налягане и ускорява риска от сърдечно-съдови заболявания. „Много хора се наслаждават на питие, но вече е ясно, че дори малки количества могат да бъдат вредни. Верният път е пълно въздържание“, подчерта д-р Джоунс.