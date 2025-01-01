Повечето от нас прекарват една трета от живота си в сън, затова си заслужава да направим тези часове значими. На пазара не липсват джаджи, които обещават по-добър сън: машини за бял шум, затъмняващи завеси, маски за сън, дори лепенки за уста. Но какво, ако тайната за по-спокоен и непрекъснат сън изобщо не идва от някакво устройство, а започва с това, което слагаме чинията си?

Ново проучване, публикувано в Sleep Health, потвърждава именно това. Изследователите са установили, че хората, които ядат повече плодове и зеленчуци и консумират повече сложни въглехидрати, като пълнозърнести храни, спят по-дълбоко и спокойно.

„Хората, които спазват препоръката на CDC за пет чаши плодове и зеленчуци на ден, отбелязват средно 16% подобрение в качеството на съня в сравнение с тези, които не консумират такива храни“, се казва в изследването.

Според диетолога Мишел Лош плодовете и зеленчуците съдържат много хранителни вещества, които подпомагат съня. „Основният начин, по който плодовете и зеленчуците могат да спомогнат за съня, е чрез високото си съдържание на мелатонин, магнезий, серотонин и калий. Наличието на тези съединения в плодовете и зеленчуците помага за регулиране на цикъла на сън и бодърстване, успокоява ума и тялото, което прави много по-лесно не само заспиването, но и поддържането на съня“, обясни тя.

Това проучване показва, че малките промени могат да дадат резултат, без да е необходима сложна диета (или устройство за проследяване на съня). Опитайте тези прости начини да включите повече плодове и зеленчуци в ежедневието си и забележете как това подобрява съня ви. Добавете плодове и зеленчуци в смути, яжте ги сурови, пригответе си цветна салата, задушете ги на пара, леко ги сотирайте в зехтин, добавете ги в супи или яхнии.

„Най-добрите плодове и зеленчуци, които спомагат за съня, са бананите, кивито, ябълките, сладките картофи, морковите, броколите и тъмнолистните зеленчуци. Най-важното е да ги включвате в достатъчно количество в диетата си“, каза Лош.