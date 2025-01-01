Американската рап певица Карди Би е бременна с четвъртото си дете – то ще бъде първото от приятеля ѝ Стефан Дигс, състезател в отбора по американски футбол „Ню Инглънд Пейтриътс“, съобщи Асошиейтед прес.

Носителката на награда „Грами“ разкри новината в интервю с водещата Гейл Кинг в предаването CBS Mornings.

„Развълнувана съм и съм щастлива“, казва Карди Би. „Чувствам се много силна, защото върша цялата тази работа, докато нося бебе. Със Стефан много се подкрепяме“, добавя тя.

Певицата призна, че и двамата с Дигс са амбициозни и са едни от „най-великите“ в своята област.

Карди Би добави, че Дигс я кара да се чувства в безопасност. „Имам предвид, че преди две седмици буквално имах паник атаки. Постоянно плачех, защото бях наистина нервна за албума“, казва тя за предстоящия си втори албум Am I the Drama?, който трябва да излезе в петък. „Хората се отнасяха много жестоко с мен. Знаете, понякога хората те обичат, понякога те мразят. И говореха много злобни неща за мен“, добавя тя. „Той ме кара да се чувствам много уверена“, казва певицата.

Карди Би има три деца от бившия си брак с рапъра Offset – дъщерите Блосъм (1 година) и Кълчър (7 години), както и син Уейв (4 години). Дигс също има дъщеря от предишна връзка на име Нова, родена през 2016 г. През 2024 г. Карди Би съобщи, че е подала документи за развод с Offset.