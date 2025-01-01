дете
Почти всеки родител се сблъсква с добре познатата ситуация: часът е късен, детето трябва скоро да си ляга, но изведнъж „страшният глад“ се появява. Макар че обилното хранене непосредствено преди сън не е препоръчително, има храни, които са достатъчно леки, за да не натоварят организма, но и достатъчно питателни, за да задоволят глада.

Важно е късната закуска да не съдържа много захар, да не е мазна и да не е тежка за храносмилане, за да не наруши съня и да не доведе до дискомфорт.

Ето кои храни са добър избор за децата в късните часове:

Плодове 

Подходящи са:

  • банан
  • круша
  • печена ябълка
  • меко авокадо

Бананът успокоява и подпомага съня, а печената ябълка е топла и нежна за стомаха — идеална за зимните месеци.

Кисело мляко или айрян

Натуралното кисело мляко е едновременно леко и засищащо.
Богато е на пробиотици и протеини, а чаша айрян може да успокои организма и да подготви детето за сън.

Добре е да се избягват подсладените млека, защото добавената захар може да внесе излишна енергия.

Малки сандвичи с полезни продукти

Сандвичът трябва да бъде мини вариант, а не „втора вечеря“. Подходящи комбинации:

  • малка филийка пълнозърнест хляб с извара
  • препечена филийка с тънък слой фъстъчено масло
  • хляб с авокадо 

Изварата е богата на протеин, а пълнозърнестият хляб поддържа усещането за ситост без да натоварва.

Топло мляко 

Традиционна, но все още добра идея – особено през студените месеци.
Топлата напитка успокоява нервната система и създава усещане за уют.
Може да се добави щипка канела, но без захар.

Ако детето огладнява често вечер, добра идея е предварително да приготвите малки порции:

  • овесени ядки с мляко и плод
  • чиа пудинг

Те са меки и лесни за храносмилане.

Зеленчуци

За деца, които предпочитат солените вкусове, може да предложите:

  • резени краставица
  • морковена пръчица
  • чери домати
  • малко количество хумус или йогурт дип

Леки, свежи и без излишни калории.

Какво да избягваме?

  • шоколад и сладкиши
  • газирани напитки
  • чипс, снаксове, пържени храни
  • тежки меса
  • пикантни храни

Те натоварват храносмилането, дават бърз прилив на енергия и затрудняват заспиването.

Съвет към родителите

Ако късното похапване се случва често, помислете дали вечерята е достатъчно балансирана и дали детето получава нужните калории и хранителни вещества през деня. Понякога гладът в късните часове е знак, че дневният режим има нужда от малка корекция.

