Почти всеки родител се сблъсква с добре познатата ситуация: часът е късен, детето трябва скоро да си ляга, но изведнъж „страшният глад“ се появява. Макар че обилното хранене непосредствено преди сън не е препоръчително, има храни, които са достатъчно леки, за да не натоварят организма, но и достатъчно питателни, за да задоволят глада.
Важно е късната закуска да не съдържа много захар, да не е мазна и да не е тежка за храносмилане, за да не наруши съня и да не доведе до дискомфорт.
Ето кои храни са добър избор за децата в късните часове:
Плодове
Подходящи са:
- банан
- круша
- печена ябълка
- меко авокадо
Бананът успокоява и подпомага съня, а печената ябълка е топла и нежна за стомаха — идеална за зимните месеци.
Кисело мляко или айрян
Натуралното кисело мляко е едновременно леко и засищащо.
Богато е на пробиотици и протеини, а чаша айрян може да успокои организма и да подготви детето за сън.
Добре е да се избягват подсладените млека, защото добавената захар може да внесе излишна енергия.
Малки сандвичи с полезни продукти
Сандвичът трябва да бъде мини вариант, а не „втора вечеря“. Подходящи комбинации:
- малка филийка пълнозърнест хляб с извара
- препечена филийка с тънък слой фъстъчено масло
- хляб с авокадо
Изварата е богата на протеин, а пълнозърнестият хляб поддържа усещането за ситост без да натоварва.
Топло мляко
Традиционна, но все още добра идея – особено през студените месеци.
Топлата напитка успокоява нервната система и създава усещане за уют.
Може да се добави щипка канела, но без захар.
Ако детето огладнява често вечер, добра идея е предварително да приготвите малки порции:
- овесени ядки с мляко и плод
- чиа пудинг
Те са меки и лесни за храносмилане.
Зеленчуци
За деца, които предпочитат солените вкусове, може да предложите:
- резени краставица
- морковена пръчица
- чери домати
- малко количество хумус или йогурт дип
Леки, свежи и без излишни калории.
Какво да избягваме?
- шоколад и сладкиши
- газирани напитки
- чипс, снаксове, пържени храни
- тежки меса
- пикантни храни
Те натоварват храносмилането, дават бърз прилив на енергия и затрудняват заспиването.
Съвет към родителите
Ако късното похапване се случва често, помислете дали вечерята е достатъчно балансирана и дали детето получава нужните калории и хранителни вещества през деня. Понякога гладът в късните часове е знак, че дневният режим има нужда от малка корекция.