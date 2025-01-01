Почти всеки родител се сблъсква с добре познатата ситуация: часът е късен, детето трябва скоро да си ляга, но изведнъж „страшният глад“ се появява. Макар че обилното хранене непосредствено преди сън не е препоръчително, има храни, които са достатъчно леки, за да не натоварят организма, но и достатъчно питателни, за да задоволят глада.

Важно е късната закуска да не съдържа много захар, да не е мазна и да не е тежка за храносмилане, за да не наруши съня и да не доведе до дискомфорт.

Ето кои храни са добър избор за децата в късните часове:

Плодове

Подходящи са:

банан

круша

печена ябълка

меко авокадо

Бананът успокоява и подпомага съня, а печената ябълка е топла и нежна за стомаха — идеална за зимните месеци.

istock

Кисело мляко или айрян

Натуралното кисело мляко е едновременно леко и засищащо.

Богато е на пробиотици и протеини, а чаша айрян може да успокои организма и да подготви детето за сън.

Добре е да се избягват подсладените млека, защото добавената захар може да внесе излишна енергия.

Малки сандвичи с полезни продукти

Сандвичът трябва да бъде мини вариант, а не „втора вечеря“. Подходящи комбинации:

малка филийка пълнозърнест хляб с извара

препечена филийка с тънък слой фъстъчено масло

хляб с авокадо

Изварата е богата на протеин, а пълнозърнестият хляб поддържа усещането за ситост без да натоварва.

Топло мляко

Традиционна, но все още добра идея – особено през студените месеци.

Топлата напитка успокоява нервната система и създава усещане за уют.

Може да се добави щипка канела, но без захар.

Ако детето огладнява често вечер, добра идея е предварително да приготвите малки порции:

овесени ядки с мляко и плод

чиа пудинг

Те са меки и лесни за храносмилане.

Зеленчуци

За деца, които предпочитат солените вкусове, може да предложите:

резени краставица

морковена пръчица

чери домати

малко количество хумус или йогурт дип

Леки, свежи и без излишни калории.

istock

Какво да избягваме?

шоколад и сладкиши

газирани напитки

чипс, снаксове, пържени храни

тежки меса

пикантни храни

Те натоварват храносмилането, дават бърз прилив на енергия и затрудняват заспиването.

Съвет към родителите

Ако късното похапване се случва често, помислете дали вечерята е достатъчно балансирана и дали детето получава нужните калории и хранителни вещества през деня. Понякога гладът в късните часове е знак, че дневният режим има нужда от малка корекция.