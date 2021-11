Някоипоказват емоции, други дори се разпознават в огледалото. Но наистина ли и те имат душа? Това разкрива каналът "Now You Know" във vbox7.На първо място, няма конкретно и универсално определение за това какво е „душа“. Мнозина я свързват с онова, което чувстват, съвестта, която проявяват, разбирането.Животните обаче все още биват третирани като предмети, източник само на месо.Последните изследвания обаче показват, че много животни изглеждат достаСлоновете например оплакват мъртвите си себеподобни, често дори това се случва в рамките на определен ритуал.

iStock/Getty Images

Някои животински видове също притежават чувство за самите себе си.се разпознават в огледалото, което е предпоставка за това, което наричаме психика или ДУША.

iStock/Getty Images

А кравите имат любим партньор за паша.Според проучване те дори разпознават най -добрия си приятел на снимка.Науката показва, че способността на животните да мислят и чувстват категорично подсказва, че имат вътрешен живот.