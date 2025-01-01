През есента най-добрият вариант е да се съсредоточим върху сезонни плодове и зеленчуци, които са не само здравословни, но и могат да се използват като съставки във вкусни ястия, пише американското издание Parade. „Когато мислим за здравословно за сърцето хранене, основните неща, върху които трябва да се съсредоточим, са пресни плодове и зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести храни. Трябва да дадем приоритет на храни с високо съдържание на фибри и протеини, но с ниско съдържание на натрий и наситени мазнини“, обясни кардиологът Матю Бокезе.

Parade назова 7 плода и зеленчука, които да включите в есенната си диета.

Сладкият картоф

Сладките картофи са чудесна есенна храна за здраво сърце. „[Те] осигуряват фибри и антиоксиданти като бета-каротин, които намаляват възпалението и поддържат здравето на сърцето“, казва д-р Ами Бхат, сертифициран кардиолог. Според Бокезе, сладките картофи съдържат витамин А и дори могат да помогнат за понижаване на LDL (лошия) холестерол.

iStock/Getty Images

Тиквите

„Есента не би била пълна без тикви, нали? Тиквите са богати на фибри, антиоксиданти и основни витамини, но с ниско съдържание на натрий“, каза Бокезе. Той препоръчва да се опитат рецепти за тиквена супа, като се добавя чили за максимални ползи. Той също така предлага от време на време да се опитва тиквен пай, но като цяло, за здравето на сърцето, е най-добре да се избират по-малко солени и по-малко сладки варианти.

Брюкселско зеле

Този зеленчук обикновено се яде през есента. Според Бхат, той е богат на витамин К и антиоксиданти, а високото му съдържание на фибри ще помогне за поддържане на здравословни нива на холестерол. Брюкселското зеле може да се сотира, пържи, пече или яде в салати.

sxc.hu

Червените боровинки

Тези есенни плодове могат да се добавят към салати или да се приготвят като дресинг. „Червените боровинки съдържат полифеноли, които могат да подобрят функцията на кръвоносните съдове и да намалят оксидативния стрес“, казва д-р Бхат. Той съветва да се избягват прекалено сладките консервирани сортове, които се намират в магазина за хранителни стоки.

Ябълките

Поговорката „Една ябълка на ден държи лекаря далеч“ не е без причина. „Ябълките съдържат витамини и полифеноли, които намаляват възпалението, понижават кръвното налягане и предотвратяват атеросклерозата, което води до намаляване на сърдечно-съдовите заболявания“, казва детската кардиоложка и доцентка в Тексаския университет Джана Романо. През есента тези плодове могат да се използват в салати или ябълкови пайове, ако търсите малко лакомство.

istock

Цвеклото

Този засищащ зеленчук, според Романо, съдържа нитрати, които отпускат и разширяват кръвоносните съдове, позволявайки на кръвта да тече по-лесно през артериите. Това понижава кръвното налягане. Струва си да се отбележи, че този зеленчук не е постоянно лекарство за високо кръвно налягане, но може да бъде полезен, ако го добавите към диетата си.

iStock/Getty Images

Орехите

Тази храна е известна със своите полезни за сърцето свойства. „Орехите съдържат растителни омега-3 мастни киселини и здравословни мазнини, които понижават холестерола и подобряват здравето на сърцето“, каза сертифицираният кардиолог Тарикшах Сайед.

iStock/Getty Images

За да получите максимални ползи за сърдечно-съдовата система от есенните плодове и зеленчуци, е важно да ги приготвите правилно. „Можете да печете есенни зеленчуци със здравословни масла (като зехтин) и да се опитате да ограничите добавянето на сол“, подчерта Бокчезе. Сайед добави, че когато приготвяте есенни ястия, избягвайте гъста сметана, масло и излишна захар, а вместо това се съсредоточете върху печене или леко пържене със здравословни масла.