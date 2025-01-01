Фотоапарат, принадлежал на покойния папа Франциск, бе продадена на търг във Виена за 6,5 милиона евро след неочаквано наддаване, предаде ДПА.

Камерата Leica M-A надхвърли стократно очакваната си стойност, заяви говорител на търга.

В съответствие с желанието на бившия глава на католическата църква, който почина през април, парите ще бъдат дарени за благотворителност. Аукционната къща се отказа от комисионната си такса.

Компанията „Лейка Камера“ (Leica Camera AG) подари фотоапарата на Франциск през 2024 г., като го маркира със сериен номер 5 000 000.

„В „Лейка“ винаги е било традиция да запазваме такива отличителни, кръгли серийни номера за специални фотоапарати, които често се подаряват на известни обществени личности“, каза Александър Седлак, изпълнителен директор на „Лейка Камера Класикс“ (Leica Camera Classics) и „Лайц Фотографика“.

Името на купувача не е разкрито. Съобщава се, че двама участници в търга са наддавали за фотоапарата по телефона.

Търгът, продължил около 10 минути, беше „със сигурност едно от най-вълнуващите наддавания в историята на аукционната къща“, подчерта Седлак.