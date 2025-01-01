Здравни специалисти потвърдиха, че пълноценната диета трябва да бъде предимно растителна, а месото – в минимални количества. Заключението е публикувано в списание The Lancet и доразвива изводите от доклад от 2019 г., който предизвика сериозен отпор от хранителната индустрия.

Авторите настояват, че здравословният режим е „преобладаващо базиран на растителни храни, с умерено включване на продукти от животински произход и минимална консумация на добавени захари, наситени мазнини и сол“.

Новите препоръки почти не се различават от тези отпреди пет години:

червено месо (говеждо, свинско, агнешко) – максимум 15 грама на ден;

зеленчуци – 200 г; плодове – 300 г; зърнени храни – 210 г;

млечни продукти – 250 г;

риба или морски дарове – 30 г, плюс бяло месо като птиче.

iStock/Getty Images

Изследователите подчертават, че т.нар. „диета за планетарно здраве“ е свързана с по-добри здравни резултати, значително намаляване на смъртността от всички причини и спад в случаите на хронични заболявания, свързани с храненето.

iStock/Getty Images

Фермерски и агропроизводствени организации в много страни определят препоръките като „неподходящи“ и „опасни“, но научната общност вижда в тях устойчив модел за здраве и околна среда.