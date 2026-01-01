Екипажът на луната мисия на НАСА е на няколко часа от завръщането си на Земята, предадоха осведомителните агенции.

След полета около Луната, четиримата астронавти от мисията „Артемис 2” („Артемида 2“) трябва да преминат през земната атмосфера и да кацнат в океана край бреговете на Калифорния в петък вечер местно време (рано сутринта в събота българско време б.р.)– последен момент на изпитание за НАСА, отбелязва АФП.

„Ще можем да започнем да се радваме, когато екипажът е в безопасност“ на борда на кораба, натоварен да го изведе от водата, каза Амит Кшатрия от НАСА, по време на пресконференция. „Едва тогава ще можем да се оставим на емоциите и да започнем да говорим за успех“.

След като стигна на разстояние от над 406 000 км от Земята – по-далеч от всеки друг преди тях – капсулата „Орион“, превозваща американците Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, както и канадеца Джереми Хансен, трябва да кацне край бреговете на Сан Диего около 03:00 ч. българско време в събота.

С това ще бъде финализирана десетдневната мисия, която досега премина с перфектно изпълнение. Безопасно завръщане би донесло на НАСА облекчение, че е успяла да изпрати астронавти далеч в космоса за първи път от края на програмата „Аполо“ през 1972 г., след години на забавяния и съмнения, отбелязва АФП.

За да бъде мисията успешна, термощитът на „Орион“ трябва да издържи на температурата от 2700 градуса Целзий при навлизането в атмосферата в момента на завръщането.

„Преминаването през атмосферата като огнен метеор“ ще бъде „запомнящо се“ преживяване, отбеляза пилотът на мисията Виктор Глоувър по-рано тази седмица. Той каза, че очаква този момент с нетърпение, още откакто беше избран за член на екипажа през 2023 г.

Този етап от мисията винаги е деликатен за астронавтите, които се завръщат от Международната космическа станция, но притесненията сега са по-големи заради факта, че е първият пилотиран полет на капсулата „Орион“ и при тест през 2022 г. е бил открит проблем, отбелязва АФП.

По време на мисията „Артемис 1" термичният щит, предпазващ кораба, е бил повреден „по неочакван начин" именно по време на този етап според технически доклад, цитиран от АФП. Затова НАСА преразгледа траекторията на кораба, така че ъгълът на влизане в атмосферата да бъде по-безопасен за щита. След като премине този етап, корабът ще бъде забавен от мощни парашути и ще се приводни във водите на Тихия океан край бреговете на Калифорния.

Решението обаче предизвика много коментари и продължава да преследва най-високопоставените ръководители на НАСА, отбелязва ДПА.

Подчертавайки множеството проведени тестове, симулации и моделирания, ръководителите на НАСА уверяват, че имат доверие в изчисленията на своите инженери и разполагат с достатъчен резерв на безопасност.

Всички ще задържат дъха си пред 13-те минути, от които шест без възможност за комуникация с екипажа на „Артемис 2", които разделят влизането в атмосферата на „Орион", достигайки скорост от 38 000 км/ч, и кацането му в Тихия океан.

Семействата на астронавтите ще наблюдават в космическия център на НАСА в Хюстън, който координира мисията.

Тестовата мисия „Артемида 2“ трябва да позволи на НАСА да се увери, че системите са готови да позволят завръщането на американците на лунната повърхност, за да се създаде там лунна база и да се подготвят бъдещи мисии към Марс.



САЩ се стремят към първото кацане на Луната през 2028 г., т.е. преди края на мандата на Доналд Тръмп и преди датата, определена от китайските им конкуренти за стъпване на Луната през 2030 г., припомня АФП

Експерти обаче очакват нови отлагания, тъй като лунните модули все още са в процес на разработка от компаниите на милиардерите Илон Мъск и Джеф Безос.



Междувременно тази първа пилотирана мисия от лунната програма, която струвала десетки милиарди щатски долари и е претърпя много неуспехи и закъснения, има за цел да съживи космическите страсти на американците.

Но също така, както се надяваше екипажът, да „позволи за миг на света да спре за момент“, каза по-рано тази седмица командирът Рийд Уайзман.