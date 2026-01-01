Социалните мрежи са изпълнени с подвеждаща информация за психичното здраве, което създава рискове за младите хора, които все по-често ги използват за самодиагностика, показва ново изследване.

Над половината от публикациите по темата за психичното здраве и невроразнообразието съдържат неточности или недоказани твърдения. Анализ на 5000 публикации за състояния като аутизъм, СДВ, шизофрения, биполярно разстройство, депресия, хранителни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство, тревожност и фобии установява, че до 56 процента от съдържанието е ненадеждно.

Най-високи нива на дезинформация се наблюдават при теми, свързани с невроразнообразието, като аутизъм и СДВ, пише „Евронюз“.

„Нашата работа разкри нива на дезинформация в социалните мрежи до 56%. Това показва колко лесно ангажиращи видеа могат да се разпространяват онлайн, дори когато информацията не е точна“, посочва съавторът на изследването Елинор Чатбърн от Университета на Източна Англия.

Изследователите са анализирали 27 проучвания, обхващащи платформи като YouTube, TikTok, Facebook, Instagram и Х. В 17 от тях е установена дезинформация, като нивата варират значително – от 0 процента при видеа за тревожност и депресия в YouTube Kids до над 56% при съдържание за клаустрофобия при ядрено-магнитен резонанс.

TikTok се откроява с най-високи стойности – 52% дезинформация при видеа за СДВ и 41% при съдържание за аутизъм. За сравнение, при YouTube този дял е средно 22%, а при Facebook - малко под 15%.

Много млади хора използват социалните мрежи, за да разберат симптомите си и да си поставят възможни диагнози.

„Съдържанието в TikTok се свързва с това, че все повече млади хора започват да вярват, че може да имат психични или невроразвитийни състояния“, отбелязва Чатбърн.

Подобно търсене може да бъде първа стъпка, но трябва да доведе до професионална оценка. Разпространението на неточна информация крие риск от патологизиране на нормално поведение и задълбочаване на неразбирането за сериозни състояния.

„Когато се разпространяват неверни идеи, това може да засили стигмата и да направи хората по-малко склонни да търсят помощ, когато наистина се нуждаят“, допълва тя.

Подвеждащите съвети за лечение, особено когато не са подкрепени с доказателства, могат да забавят достъпа до адекватна медицинска грижа.

Световната здравна организация посочва, че едно от седем деца на възраст между 10 и 19 години страда от психично разстройство, което представлява 15% от глобалната тежест на заболяванията в тази възрастова група.

От TikTok оспориха изводите от изследването, като заявиха, че то се основава на остарели данни и не отразява реалната ситуация.

„Премахваме вредната здравна дезинформация и осигуряваме достъп до надеждна информация от Световната здравна организация, за да може нашата общност да се изразява свободно и да намира подкрепа“, заявиха от компанията.

От YouTube също подчертаха, че при търсене на здравни теми платформата показва съдържание от достоверни източници и работи с лицензирани медицински специалисти, като прилага специални защити за младежите и премахва вредната информация.