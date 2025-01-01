Игнасия Фернандес, вокалистка на чилийската дет метъл група Decessus, беше официално коронясана като "Мис Свят Чили" 2025 само седмица след като нейното изпълнение, изпято с „гроул“ вокали, на полуфинала на конкурса Miss Mundo Chile доби световна популярност.

Музикантката и модел изпълни оригинална песен на Decessus на живо по време на полуфинала на 2 ноември, като представи дълбоки гърлени вокали, докато китаристът (и неин колега от групата) Карлос Палма свиреше до нея. Неочакваното сливане между конкурс за красота и дет метъл се превърна във водеща новина по света и донесе на Фернандес бурни аплодисменти на крака, разбивайки дългогодишните представи за това как може да изглежда едно сценично изпълнение на подобен конкурс.

По време на финала на Miss Mundo Chile на 9 ноември Фернандес се състезава с още 19 участнички и излезе победителка, като стана първата дет метъл вокалистка, спечелила националната титла. Тя ще представлява Чили на конкурса "Мис Свят" догодина, пише Bluntmag.com.au.

„Никога не съм била по-щастлива и по-благодарна“, написа Фернандес в социалните мрежи след победата си. „Приемам това красиво предизвикателство с цялата енергия и сърце, за да представя страната си по най-добрия възможен начин. Обещавам да дам всичко от себе си - с жар, труд и целеустременост. Благодаря за световното признание за моето пеене - парченце от душата ми, което ме вдъхновява да продължавам да се развивам и да мечтая смело. Напред, Чили… за тази корона!“, гласи публикацията ѝ.

Освен с музикалната си кариера, Фернандес е известна и с работата си в защита на правата на животните.

„Метълът е основна част от мен и живота ми – убежище, източник на сила и смисъл. Възможността да го изразя на сцената на Chilevisión и Miss Mundo Chile беше шанс, който дълбоко ценя“, сподели тя по-рано в Instagram.

Фернандес основава Decessus през 2020 г., а оттогава бандата е подгрявала международни изпълнители като Jinjer, Epica и Fleshgod Apocalypse. Най-новият им сингъл, „Dark Flames“, излезе през септември.