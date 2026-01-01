Умерената консумация на вино – около една до две чаши дневно – може да има връзка с по-бавно биологично стареене при мъжете, но не и при жените. Това показва ново изследване, цитирано от Daily Mail.

Данните сочат, че мъжете, които приемат приблизително 200 мл вино дневно, са средно с близо шест месеца „по-млади“ в биологично отношение в сравнение с тези, които не употребяват алкохол.

Според учените ефектът вероятно не се дължи на самия алкохол, а на други съставки във виното. Интересното е, че подобна връзка не се наблюдава при други алкохолни напитки. При жените също липсва същият положителен ефект, което може да се обясни с различия в метаболизма и хормоналния баланс.

Биологичната възраст – показател, който отразява състоянието на клетките, тъканите и органите – се счита за по-точен индикатор за здравето и риска от заболявания, отколкото календарната възраст.

Проучването е проведено сред над 22 000 души и анализира връзката между навиците за консумация на алкохол и процесите на стареене. Използван е изкуствен интелект, който обработва кръвни проби по 36 показателя, включително хормони, липиди и маркери за възпаление.

Резултатите показват, че при мъжете, които пият умерено количество вино, биологичната възраст е средно с 0,4 години по-ниска спрямо въздържателите.

Изследователите посочват, че виното е богат източник на полифеноли – съединения, свързвани с намаляване на възпалението и оксидативния стрес, както и с подобряване на метаболитните процеси.

В същото време фактори като тютюнопушене и затлъстяване ускоряват биологичното стареене, докато хранителни режими като средиземноморската диета са свързани с по-бавно остаряване.

Авторите подчертават, че това е първото изследване, което разглежда пряката връзка между консумацията на вино и биологичното стареене, измерено чрез кръвни показатели. Те уточняват, че именно умерената консумация на вино – а не алкохолът като цяло – може да има потенциален положителен ефект при мъжете.