Тийнейджърските години са времето, в което имаме много идоли, които следим отблизо и чиито плакати сме облепили по стените на детската ни стая. Всяко събитие в техния живот пряко ни вълнува и всичко се следи под лупа, особено когато става дума за гаджета и връзки, пише каналът на Цветелинка Цветанова във vbox7. Е, сега, от гледната точка на възрастни, това ни се струва смешно, но когато си на 13 години и твоят celebrity crush е някой от братята Джонас (да речем) всичко изглежда много по-значимо. Ето и някои от най-популярните бивши тийн двойки, за които всички тийнейджъри пряко се вълнуваха:Селена Гомез и Джъстин Бийбър се срещат, когато той е на 16 г., а тя на 18г. през 2011 година преди концерт на изпълнителя. Двамата бързо се превръщат в любимци на аудиторията, коятоот Джъстин и Селена). Двамата са заедно едва година, а след това се разделят. Това обаче не е краят на историята и през годините се събират и отново разделят на някого пъти и така до 2015г., когато официално обявяват края на връзката си. През 2017г. двамата отново се събират за кратко, за да сложат истинския край на връзката си няколко месеца по-късно, след който всеки продължи по своя път.Зейн Малик бе част от бой бандата One direction, докато Пери беше член на момичешката група Little mix. Именно това ги направи толкова симпатични на голяма част от подрастващите. Те се запознават през 2011г., когато групата на Пери е част от Х фактор. Двамата анонсираха връзката си през 2012г. и бяха couple goal за всеки 14-годишен – постоянно бяха заедно, той си направи, за да запечата любовта си към Пери, взеха си куче и се сгодиха. Тазипродължи до 2015г., когато Зейн напусна One direction, а малко след това двамата с Пери се разделиха.Това е една от най-краткотрайните звездни двойки, но това не пречи да се запечата в съзнанието ни. Джо Джонас и Тейлър Суифт бяха двойка едва няколко месеца, когато и двамата бяха тийнейджъри, дори присъстваха на наградите за видео музика на MTV през 2008 г. като двойка. Едва няколко месеца по-късно обаче Джо Джонас се раздели със Суифт в 27-секундно телефонно обаждане, по думи певицата от "Love Story".Зае Ефрон и Ванеса Хъдчинс се срещат по време на прослушването си за High School Musical. Кадри от прослушването бяха споделени преди време от Disney, така че всеки може да види първоначалната им химия. Именно около заснемането на тийн филма двамата успяват да се опознаят и да се харесат. Те започват да излизат през 2005г., но връзката им става публично достояние през 2006г., в която двамата пораснаха заедно, посещаваха филмови премиери, турнета, NBA мачове, те се разделиха през 2010г.