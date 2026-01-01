Певецът Азис избяга от България, за да се омъжи в Щатите. Това съобщи самият той в социалните мрежи.

„Just Married💍“, гласи описанието на поста му в Instagram, в който той благодари на Съединените американски щати за щастливото събитие в живота му.

На снимката се виждат две мъжки ръце с брачни халки, които се държат на фона на американското знаме и палми.

Певецът не разкри самоличността на половинката си, но и не забрави да се похвали в социалните мрежи. Публикацията му събра над 28 000 лайка за по-малко от ден, а коментарите от известни и не чак толкова личността не спират да валят.